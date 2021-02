Storia dell’inno giapponese | considerato tra i più belli al mondo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 febbraio 2021) L’inno nazionaleuno dei piùal. Venne suonato per la prima volta a corte nel 1880 in occasione del compleanno dell’Imperatore Mejii e recava il testo di una poesia del Kokinshu, un testo antico di mille anni. Con questo inno si ricorda il compleanno dell’Imperatore (????? Tenn? tanj?bi). Oggi i celebra il 23 febbraio ed è festa nazionale. La ricorrenza è determinata in base alla data di nascita dell’imperatore reggente, in quanto l’Imperatore Naruhito è nato in quel giorno del 1960. Il testo KIMI GA YO WA POSSA TU AVERE MILLE ANNI DI REGNO FELICE CHIYO NI YACHIYO NI O MIO IMPERATORE, OTTOMILA GENERAZIONI SAZARE ISHI NO QUANTO SERVE A QUESTI PICCOLI SASSI IWAO TO NARI TE PER FARSI MASSIMO POSSENTE KOKE NO MUSU MADE AI FIANCHI COPERTI DI MUSCHIO Banzai o (Mansai) ...