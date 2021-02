"Non rispetta le regole". La donna che fa saltare in aria il Movimento: rivolta dei probiviri contro Crimi, viene giù tutto (Di domenica 21 febbraio 2021) Si sente "sotto pressione", Raffaella Andreola. Lei è una dei probiviri che dovrà decidere se accettare o meno la richiesta di espulsione avanzata dal reggente del Movimento 5 Stelle Vito Crimi nei confronti dei deputati e dei senatori grillini che in Parlamento hanno votato no alla fiducia al neo-premier Mario Draghi e al governo di cui lo stesso Movimento fa parte. I dissidenti hanno disobbedito alla linea politica imposta dai vertici e ora per big come Barbara Lezzi e Nicola Morra potrebbe essere arrivata l'ora dell'epurazione. "Se fossi in loro farei ricorso", ha commentato Alessandro Di Battista, ex deputato e leader morale della fronda, che pur rifiutando un ruolo di capo-corrente ha consigliato i suoi ex colleghi a ricorrere alle vie legali per tutelare la propria posizione. Ma è dentro il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Si sente "sotto pressione", Raffaella Andreola. Lei è una deiche dovrà decidere se accettare o meno la richiesta di espulsione avanzata dal reggente del5 Stelle Vitonei confronti dei deputati e dei senatori grillini che in Parlamento hanno votato no alla fiducia al neo-premier Mario Draghi e al governo di cui lo stessofa parte. I dissidenti hanno disobbedito alla linea politica imposta dai vertici e ora per big come Barbara Lezzi e Nicola Morra potrebbe essere arrivata l'ora dell'epurazione. "Se fossi in loro farei ricorso", ha commentato Alessandro Di Battista, ex deputato e leader morale della fronda, che pur rifiutando un ruolo di capo-corrente ha consigliato i suoi ex colleghi a ricorrere alle vie legali per tutelare la propria posizione. Ma è dentro il ...

Magnà de magro durante la Quaresima Per chj se contentava poco, 'na quartina recitava: 'Quaresema baffuta / era mejo se non eri vinuta; / per quaranta jornate / non so' magnato né carne né frittate'. 'In certi casi, l'anziani e l'...

In 1.600 già partiti dalla Libia. Ong all'assalto dell'Italia Le autorità spagnole sostengono che la nave, precedentemente sequestrata in Italia perché non era omologata per il soccorso, adesso rispetta tutte le norme di sicurezza. Peccato che i migranti che ...

Francolino, bar Sport non rispetta il Dpcm: locale chiuso per cinque giorni

Il crematorio di Lambrate riapre ai «non residenti»: «I decessi si sono stabilizzati» Era stato chiuso una prima volta a marzo-aprile e di nuovo a dicembre. L'assessore Cocco: il tasso di mortalità giornaliero è tornato alla media ordinaria pre-Covid. Ultimati due nuovi forni ...

