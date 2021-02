Napoli, Koulibaly in panchina contro l’Atalanta: ecco chi gioca (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Napoli ritrova Kalidou Koulibaly ma il senegalese contro l’Atalanta partirà dalla panchina. ecco la difesa scelta da Gennaro Gattuso Kalidou Koulibaly questo pomeriggio partirà dalla panchina in Atalanta-Napoli. Lo segnala Corriere dello Sport segnalando che lo stesso destino toccherà a Faouzi Ghoulam, come il senegalese tornato a disposizione di Gennaro Gattuso dopo un periodo di positività al coronavirus. La coppia centrale, quindi, sarà la stessa delle ultime uscite e sarà composta da Nikola Maksimovic e Amir Rrahmani mentre Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sulle fasce. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilritrova Kalidouma il senegalesepartirà dallala difesa scelta da Gennaro Gattuso Kalidouquesto pomeriggio partirà dallain Atalanta-. Lo segnala Corriere dello Sport segnalando che lo stesso destino toccherà a Faouzi Ghoulam, come il senegalese tornato a disposizione di Gennaro Gattuso dopo un periodo di positività al coronavirus. La coppia centrale, quindi, sarà la stessa delle ultime uscite e sarà composta da Nikola Maksimovic e Amir Rrahmani mentre Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sulle fasce. Leggi su Calcionews24.com

