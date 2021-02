Milan - Inter, oggi Lukaku è la forza dello squilibrio (e Ibrahimovic è più classico (Di domenica 21 febbraio 2021) L'analisi di Sconcerti sul Derby di oggi: lo svedese ha più malizia. Lukaku ha una forza ingenua. Nella storia resteranno entrambi, ma Ibra nel tempo è alla stessa altezza di Messi e Ronaldo Leggi su corriere (Di domenica 21 febbraio 2021) L'analisi di Sconcerti sul Derby di: lo svedese ha più malizia.ha unaingenua. Nella storia resteranno entrambi, ma Ibra nel tempo è alla stessa altezza di Messi e Ronaldo

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - SkySport : ULTIM'ORA Morto Mauro Bellugi, Inter con lutto al braccio Contro il Milan verrà osservato anche 1' di silenzio… - The_RoarZ : RT @cmdotcom: Verso #MilanInter: cori, bandiere e striscioni, la carica di oltre 4.000 tifosi all'esterno di San Siro VIDEO - giovix82 : @1913parmacalcio Finalmente una partita giocata come si deve ora testa per gestire il secondo tempo e non fare gli… -