Matteo Salvini | Draghi licenzi Arcuri

"Mi aspetto un piano vaccinale serio e rapido, con il licenziamento di Arcuri che ha fallito, e un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura nelle prossime settimane di tante attività (ristoranti la sera e palestre, teatri e attività sportive)". A dirlo è Matteo Salvini a Affari Italiani, il giorno prima del Cdm in cui il governo dovrà prendere decisioni sul decreto Covid. "Basta con gli annunci che seminano paura, rimettiamo al centro salute e lavoro, libertà e vita".

