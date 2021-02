Mascherine cinesi Ffp2, è allarme: “Filtrano soli il 36%” (Di domenica 21 febbraio 2021) Mascherine cinesi Ffp2, scatta un nuovo allarme in Italia. Ecco cosa hanno scoperto i Nas dopo l’ennesimo blitz. Scatta l’allarme per alcune Mascherine Ffp2 importate dalla Cina: secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola, queste avrebbero una capacità filtrante dell’appena 36% rispetto al 95 richiesto dalla norma. L’ultimissimo lotto irregolare è stato scoperto a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 febbraio 2021), scatta un nuovoin Italia. Ecco cosa hanno scoperto i Nas dopo l’ennesimo blitz. Scatta l’per alcuneimportate dalla Cina: secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola, queste avrebbero una capacità filtrante dell’appena 36% rispetto al 95 richiesto dalla norma. L’ultimissimo lotto irregolare è stato scoperto a L'articolo proviene da Inews.it.

