Live non è la d'urso, anticipazioni: ospiti della puntata del 21 febbraio (Di domenica 21 febbraio 2021) Il programma Live non è la d'urso andrà in onda con una nuova puntata stasera in tv domenica 21 febbraio. Come di consueto l'appuntamento è alle ore 21.20 su Canale 5. Durante lo show condotto come sempre dall'iconica Barbara d'urso, ci saranno numerosi ospiti famosi che appartengono al mondo dello spettacolo. Secondo le anticipazioni non mancheranno quindi le sorprese per i telespettatori che potranno godere di interviste esclusive. Scopriamo quali saranno i volti noti che si susseguiranno ai microfoni della d'urso. Live non è la d'urso: anticipazioni sulla nuova puntata Secondo le anticipazioni, questa sera a Live non è la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 febbraio 2021) Il programmanon è la d'andrà in onda con una nuovastasera in tv domenica 21. Come di consueto l'appuntamento è alle ore 21.20 su Canale 5. Durante lo show condotto come sempre dall'iconica Barbara d', ci saranno numerosifamosi che appartengono al mondo dello spettacolo. Secondo lenon mancheranno quindi le sorprese per i telespettatori che potranno godere di interviste esclusive. Scopriamo quali saranno i volti noti che si susseguiranno ai microfonid'non è la d'sulla nuovaSecondo le, questa sera anon è la ...

amnestyitalia : Alle 18 @RiccardoNoury parteciperà alla diretta 'Patrick non mollare' per parlare della situazione dello studente e… - IlContiAndrea : #MariaDeFilippi “Gaia non penso che vada a Sanremo con lo spirito di piazzarsi chissà dove, ma con la voglia di can… - chetempochefa : 'Metterò il peggio di me Dentro a una crisalide Per non farti più male Se lo farai anche te' @Mahmood_Music live c… - jjongsvaleria : Ecco perché non dico mai che rispondono a me nelle live: ci sono almeno tre persone nella mia TL che dicono Taemin mi ha risposto. - SharonB97 : RT @Bus1ShmiLe: S:'AMORE MI VUOI BENE?!' T:'AMORE TI AMO, TI AMO!' NON DIVIDETE I VOTI CON ZENGA. NON TWEETTATE NE COMMENTATE IL LIVE. NON… -