L’allarme della Corte dei Conti. La pandemia alimenta debito e criminalità. La spesa pubblica va indirizzata su investimenti realmente produttivi (Di domenica 21 febbraio 2021) La Corte dei Conti inaugura l’anno giudiziario 2021 in un contesto di chiaroscuri. L’ombra del Covid pesa sulla Sanità, le perdite umane sono altissime e il quadro economico assume “connotazioni gravi” e non appare di “rapida soluzione”. Anzi, i magistrati contabili evidenziano un “elevato rischio di insostenibilità del debito pubblico”. “Vi è il rischio che molti, per motivi criminosi, possano trarre vantaggio dalla pandemia”. E’ L’allarme che ha lanciato il Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino (nella foto). Deve esserci quindi un controllo che, come sottolinea il presidente del Consiglio, Mario Draghi, “deve essere intransigente e rapido” e le istituzioni devono marciare insieme per la rinascita economica e sociale del Paese. La Procura ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 21 febbraio 2021) Ladeiinaugura l’anno giudiziario 2021 in un contesto di chiaroscuri. L’ombra del Covid pesa sulla Sanità, le perdite umane sono altissime e il quadro economico assume “connotazioni gravi” e non appare di “rapida soluzione”. Anzi, i magistrati contabili evidenziano un “elevato rischio di insostenibilità delpubblico”. “Vi è il rischio che molti, per motivi criminosi, possano trarre vantaggio dalla”. E’che ha lanciato il Presidentedei, Guido Carlino (nella foto). Deve esserci quindi un controllo che, come sottolinea il presidente del Consiglio, Mario Draghi, “deve essere intransigente e rapido” e le istituzioni devono marciare insieme per la rinascita economica e sociale del Paese. La Procura ...

