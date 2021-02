Il divieto di spostamento tra regioni verrà prorogato?

(Di domenica 21 febbraio 2021) Con ogni probabilità il blocco degli spostamenti tra, che dovrebbe scadere il 25 febbraio, saràdata l’attuale situazione epidemiologica. Di fatto l’andamento dei contagi, le nuove varianti e i continui allarmi lanciati dal comitato tecnico scientifico, stanno spostando l’ago della bilancia verso una definitiva decisione da parte del governo di spostare ilfino al 5 di marzo. Il 25 febbraio scade ildi spostamenti tra, e dunque entro questa settimana il governo sarà chiamato a decidere che dare il via libera o prolungare il blocco. Ma dal momento che la situazione epidemiologica non è delle migliori, è molto probabile che questo sarà prolungato almeno fino al 5 marzo. Draghi ha riunito il Consiglio dei ministri Per domani mattina alle ore 09:30 è ...

Corriere della Sera

Il Consiglio dei ministri convocato per domani mattina alle 9.30 si riunirà per prorogare fino al 31 marzo ilallotra Regioni in scadenza il 25 febbraio, null'altro. Per i ...Queste le principali misure valide in tutta Italia e nelle zone arancioni: MISURE VALIDE IN TUTTA ITALIA FINO AL 25 FEBBRAIO SPOSTAMENTI TRA REGIONI VIETATIdi ognitra Regioni o ...Con ogni probabilità il blocco degli spostamenti tra regioni, che dovrebbe scadere il 25 febbraio, sarà prorogato.L'ordinanza è stata firmata venerdì scorso dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia.