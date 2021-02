Governo, Salvini: “Mi aspetto il licenziamento di Arcuri” (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – “Mi aspetto un piano vaccinale serio e rapido, con il licenziamento di Arcuri che ha fallito, e un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura nelle prossime settimane di tante attività (ristoranti la sera e palestre, teatri e attività sportive)”. Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde ad Affaritaliani.it su che cosa si attenda il Carroccio dal Consiglio dei ministri di domani mattina, chiamato a varare le nuove misure anti-Covid. “Basta con gli annunci che seminano paura, rimettiamo al centro salute e lavoro, libertà e vita”, sottolinea l’ex ministro dell’Interno. Leggi su dire (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – “Mi aspetto un piano vaccinale serio e rapido, con il licenziamento di Arcuri che ha fallito, e un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura nelle prossime settimane di tante attività (ristoranti la sera e palestre, teatri e attività sportive)”. Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde ad Affaritaliani.it su che cosa si attenda il Carroccio dal Consiglio dei ministri di domani mattina, chiamato a varare le nuove misure anti-Covid. “Basta con gli annunci che seminano paura, rimettiamo al centro salute e lavoro, libertà e vita”, sottolinea l’ex ministro dell’Interno.

