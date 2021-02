**Governo: rush finale per sottosegretari, incognita su 'quota' Draghi** (4) (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nella lista proposta dalla Lega c'è anche Giulia Bongiorno corre per un posto a largo Arenula e Luca Coletto con Roberto Speranza alla Salute. Altri nomi di leghisti si fanno per il Mae, con Di Maio ministro: tra questi Guglielmo Picchi, deputato e già sottosegretario agli Esteri con il Conte 1 e l'attuale vicepresidente della Commissione Esteri di Montecitorio, Paolo Formentini. Probabile l'arrivo di Edoardo Rixi al Mit, come sottosegretario del ministro 'tecnico' Giovannini. Continuano a circolare i rumors su Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, in corsa ai Rapporti con il Parlamento, con il riconfermato ministro pentastellato Federico D'Incà. In questo caso, Gian Marco Centinaio andrebbe a fare il capogruppo a palazzo Madama. Passando a Forza Italia, in lizza per un posto di sottogoverno ci sarebbero, tra gli altri, i senatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nella lista proposta dalla Lega c'è anche Giulia Bongiorno corre per un posto a largo Arenula e Luca Coletto con Roberto Speranza alla Salute. Altri nomi di leghisti si fanno per il Mae, con Di Maio ministro: tra questi Guglielmo Picchi, deputato e giào agli Esteri con il Conte 1 e l'attuale vicepresidente della Commissione Esteri di Montecitorio, Paolo Formentini. Probabile l'arrivo di Edoardo Rixi al Mit, comeo del ministro 'tecnico' Giovannini. Continuano a circolare i rumors su Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, in corsa ai Rapporti con il Parlamento, con il riconfermato ministro pentastellato Federico D'Incà. In questo caso, Gian Marco Centinaio andrebbe a fare il capogruppo a palazzo Madama. Passando a Forza Italia, in lizza per un posto di sottogoverno ci sarebbero, tra gli altri, i senatori ...

