F1 | la Red Bull si prepara per un filming day a Silverstone

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021) Mancano poche ore alla presentazione della nuova Red, auto che verrà presentata al pubblico il prossimo 23 febbraio. L’olandese Max Verstappen ed il messicano Sergio Perez si apprestano a svelare la RB16B, monoposto che giovedì prenderà parte ad un primoday in quel di. Stando a quanto riporta il sito ‘AutosportWeb’, i due alfieri della compagine austriaca sono pronti a percorrere i primi 100 chilometri con la nuova vettura. La sessione prevista nella casa del motorsport britannico potrà essere utilizzata per raccogliere dei dati preziosi alla vigilia del via del Mondiale, prevista per la 28 marzo dal Bahrain International Circuit. L’appuntamento inglese sarà l’esordio per Perez con una vettura motorizzata Honda. Il messicano ha infatti sempre guidato monoposto con dei propulsori Mercedes dl 2014 ad oggi, data ...