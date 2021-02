Autista di un bus per diversamente abili si vendica di una donna parcheggiata illegalmente in un parcheggio per disabili di un ristorante (Di domenica 21 febbraio 2021) Vi è mai capitato di soffermarvi davanti ad un parcheggio auto per disabili e non sentire la tentazione di approfittare, anche solo per qualche minuto, di quel posto auto? Sebbene molte persone abbiano questa tentazione, quasi tutti riusciamo a resistere all’impulso di togliere, a chi ne ha bisogno, un posto che spetta a lui di diritto. Alcuni invece, magari per eccessiva fretta o altri motivi, non riescono a resistere e sfruttano come parcheggio un posto che non gli spetta affatto. Recentemente una donna è stata ripresa in un video, mentre parcheggiava, con il suo veicolo, davanti ad un ristorante, in un parcheggio riservato a persona con disabilità. credit: Youtube/National Geographic Tuttavia, sembra che non fosse affatto abilitata all’utilizzo di ... Leggi su virali.video (Di domenica 21 febbraio 2021) Vi è mai capitato di soffermarvi davanti ad unauto per dise non sentire la tentazione di approfittare, anche solo per qualche minuto, di quel posto auto? Sebbene molte persone abbiano questa tentazione, quasi tutti riusciamo a resistere all’impulso di togliere, a chi ne ha bisogno, un posto che spetta a lui di diritto. Alcuni invece, magari per eccessiva fretta o altri motivi, non riescono a resistere e sfruttano comeun posto che non gli spetta affatto. Recentemente unaè stata ripresa in un video, mentre parcheggiava, con il suo veicolo, davanti ad un, in unriservato a persona con distà. credit: Youtube/National Geographic Tuttavia, sembra che non fosse affattotata all’utilizzo di ...

Frances_es : Sul bus piccolino è salita una signora con un libro di poesie. Si è seduta quasi vicino a me. Invece l'autista con… - Frances47007050 : @atm_informa Buongiorno, ho inserito il biglietto nell’obliteratrice del bus ma non è più uscito, l’autista mi gius… - nanitasvibes : dio santo quanto odio gli autisti *arriva bus e non c'è il numero sopra* io all' autista 'è il 173?' lui scazzatiss… - softinies : @s4bbat in realtà avevo più paura di non prendere il bus infatti abbiamo dovuto suonare all'autista affinché mi asp… - sourskimo : limpien busquedas bus archie down archie cornudo archie fan de jb archie ziamista archie gay archie traicionero archie autista -