«Tutta Italia in zona arancio»: la richiesta in vista della scadenza del 25 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 25 febbraio scade il divieto di spostamento tra le regioni ma alcuni governatori avanzano la richiesta di «restrizioni omogenee in tutto il Paese» per scongiurare la diffusione incontrollata delle varianti.

