Troppa gente alla Sardegna Arena. La Procura indaga (Di sabato 20 febbraio 2021) Ancora problemi alla Sardegna Arena. Dopo il match contro l'Inter, anche quello di ieri sera contro il Torino è finito sotto la lente degli ispettori della FIGC. Presenze un po' troppo sospette e assembrate in tribuna centrale, con tutti i rischi connessi in merito alla situazione Coronavirus. Il club rossoblù sostiene di essere in regola, ma il caso è sotto osservazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, al club rossoblù potrebbe essere contestata la violazione del protocollo anti Covid per quel che riguarda l'affluenza di persone negli stadi e l'assenza totale di tifosi. La Procura ora indaga. Foto: sito Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

