Serie A, Genoa-Verona 2-2: al 94? un missile di Badelj regala il pari al “Grifone”. La classifica aggiornata (Di sabato 20 febbraio 2021) Termina 2-2 il match di Serie A, Genoa-Verona.pari pirotecnico al "Ferraris", con il Genoa di Davide Ballardini costretto ad inseguire per ben due volte la squadra "scaligera" allenata dal tecnico Ivan Juric. E' proprio la formazione ospite a passare in vantaggio al 17' con il serbo Ivan Ilic che coglie un assist del compagno Barak e insacca facilmente alle spalle del portiere rossoblù la rete dello 0-1. Al 48' la rete dell'1-1 siglata dal subentrato Eldor Shomurodov (al posto di Miha Zajc), che conclude un'azione personale in area di rigore veneta, siglando il momentaneo pareggio. Al 61' nuovo vantaggio del Verona con Davide Faraoni, che ribadisce in rete la sfera per l'1-2 "scaligero". Il pari della formazione di casa arriva in pieno recupero, al 94' con Milan ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Termina 2-2 il match diA,pirotecnico al "Ferraris", con ildi Davide Ballardini costretto ad inseguire per ben due volte la squadra "scaligera" allenata dal tecnico Ivan Juric. E' proprio la formazione ospite a passare in vantaggio al 17' con il serbo Ivan Ilic che coglie un assist del compagno Barak e insacca facilmente alle spalle del portiere rossoblù la rete dello 0-1. Al 48' la rete dell'1-1 siglata dal subentrato Eldor Shomurodov (al posto di Miha Zajc), che conclude un'azione personale in area di rigore veneta, siglando il momentaneo pareggio. Al 61' nuovo vantaggio delcon Davide Faraoni, che ribadisce in rete la sfera per l'1-2 "scaligero". Ildella formazione di casa arriva in pieno recupero, al 94' con Milan ...

OptaPaolo : 2300 - Con il gol di Milan Badelj, il Genoa ha segnato la sua rete numero 2300 in Serie A - inclusi i tavolini. Razzo. #SerieA #GenoaVerona - ZZiliani : QUANDO #RONALDO CADE GIÀ IN VOLO AL 94': LA DIFFERENZA TRA TROVARE #GIUA E #DELCERROGRANDE, TRA SERIE A E CHAMPIONS… - LALAZIOMIA : SERIE A | Succede di tutto al Ferraris: pari allo scadere tra Genoa e Verona - cicciopuz : RT @OptaPaolo: 2300 - Con il gol di Milan Badelj, il Genoa ha segnato la sua rete numero 2300 in Serie A - inclusi i tavolini. Razzo. #Ser… - tuttoatalanta : Serie A, la classifica aggiornata: Genoa e Hellas Verona si dividono la posta in palio -