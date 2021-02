Prada Cup | Luna Rossa | niente frenesia Era troppo facile per essere vero…

(Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo nove vittorie consecutive (4 con American Magic e 5 con Ineos),incassa la prima sconfitta nella Finale diCup, dove può comunque contare su un vantaggio di 5-1 nei confronti di Britannia. Sembrava tuttobello, forse persino eccessivamentepervero. Il KO odierno deve rappresentare un monito per l’equipaggio italiano: guai abbassare la guardia anche solo per un istante. Sarebbe deleterio al cospetto di un fuoriclasse come Ben Ainslie. La regata n.5 aveva illuso, facendo credere che la serie fosse ormai vicina al capolinea. D’altrondeaveva dominato in lungo ed in largo con le condizioni di vento predilette tra i 9 e gli 11 nodi, rifilando addirittura 1’20” ad Ineos sul traguardo. E’ bastato perdere ...

DIRETTA2021: LUNA ROSSA 5 - 1 SU INEOS UK Una vittoria per parte per Luna Rossa e Ineos UK nella notte italiana nelle due regate della finale della2021 , dunque adesso Luna Rossa è in ...Luna Rossa sempre più vicina alla sfida con Emirates New Zealand. Nelle acque di Auckland è ripartita la finale della: l'imbarcazione italiana si è aggiudicata la prima delle due regate in programma precedendo Ineos Team Uk per 1'20", poi il successo degli inglesi con appena 14 secondi di vantaggio. Luna ...ROMA, 20 FEB - Tornano le regate nella Prada Cup, e Luna Rossa e Ineos si spartiscono i punti di giornata in palio. Nel mare di Auckland in Nuova Zelanda, dopo lo stop e le polemiche dei giorni scorsi ...La barca di Max Sirena ora è lontana solo due vittorie dalla conquista della Prada Cup e quindi dalla sfida con i neozelandesi in Coppa America.