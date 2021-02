Prada Cup | bisogna vincere le partenze! Fondamentale cruciale per conquistare le regate | Luna Rossa lo sa

(Di sabato 20 febbraio 2021) “You must win the start”. “Devila partenza”. Sembra essere questo il comandamento che impera nella baia di Auckland, un diktat inequivocabile e ormai apparso chiaro a tutti gli appassionati di vela. Avere un ottimo approccio alle boe che segnano l’avvio della regata è determinante per il risultato finale: questosembra decidere almeno il 60% di ogni gara. Lo si sta vedendo nella Finale dellaCup, doveconduce per 5-1 nei confronti di Ineos Uk: l’equipaggio italiano ha portato a casa le prime cinque partenze e si è involata sul 5-0, i britannici sono riusciti a fare loro il sesto start e hanno accorciato le distanze. James Spithill e Francesco Bruni sono sempre stati impeccabili in questo, mettendo sempre alle corde Ben Ainslie: ...

Gli inglesi sono ancora vivi, ma Luna Rossa è a due punti dall'obiettivo minimo della sua quinta campagna di Coppa America : conquistare la, la selezione degli sfidanti. Dopo la vittoria degli italiani nella prima regata di giornata e la reazione degli inglesi di Ineos nella seconda , il punteggio è sul 5 - 1 per gli italiani, ...Adesso il punteggio nella finale dellaè di 5 - 1 per Luna Rossa. Domani notte (ore 4) altre due regate. Bisogna arrivare a sette successi per andare alla finale di America'scon i ...Luna Rossa va sempre più veloce. Il primato in questa edizione della Prada Cup spetta ad American Magic, che ha sfiorato la barriera apparentemente irraggiungibile in acqua: i cento chilometri orari ...AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Luna Rossa sempre più vicina alla sfida con Emirates New Zealand. Nelle acque di Auckland è ripartita la finale della Prada Cup: l’imbarcazione italiana si è agg ...