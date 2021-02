Poliziotto morto a testa in giù | spunta il video choc del rapper

(Di sabato 20 febbraio 2021) Elena Ricci Ennesimocontro le forze dell'ordine.si esalta sotto il cadavere appeso di un. Nelanche un bambino, è polemica Una chiara minaccia di morte, un chiaro messaggio di entusiasmo, un sentimento di gioia alla vista del cadavere di unappeso ain giù. Lo scenario dell’orrore appena descritto, altro non è che il contenuto di unmusicale diffuso solo ieri, a firma del“Fuma”. Il singolo intitolato “Audi”, come il marchio della nota casa automobilistica, è un vero e proprio inno contro la Polizia di Stato, tant’è che per l’intera durata delappare unappeso ain giù, ...

Notiziedi_it : Alessandro Lombardi, poliziotto morto di Covid a 58 anni: l’addio struggente - Today_it : Alessandro Lombardi, poliziotto morto di Covid a 58 anni: l’addio struggente - CesareGiulio4 : @JustCommonSens3 @VenusianFebio @PieroSalvadori @Apota20 @lefrasidiosho Il poliziotto è morto a causa di un infarto… - BeppeMarottaMa1 : @HydraTheBlue @ritafxrr @DanaSunless @AntoninoGiaimo1 @perchetendenza Morti tra i manifestanti, una sparata in test… - cbiphone : @emilianobos @RSInews Beh, dai fai il bravo: Il poliziotto è morto varie ore dopo nel suo ufficio. Attacco cardiaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotto morto

il Giornale

per Covid sovrintendente della Digos, il ricordo Struggente il ricordo della Polizia di Stato ... Del suo lavoro da- investigatore, ciò che amava di più era poter essere d'aiuto a chi ...Il cinicosenza scrupoli non è però privo di coscienza: fra morti violente, doppi e ... un noto produttore cinematografico viene trovatonelle acque del Tevere. I principali sospettati ...Ennesimo video choc contro le Forze dell'Ordine. Rapper si esalta sotto il cadavere appeso di un poliziotto. Nel video anche un bambino, è polemica ...Napoli – Morto un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Poggioreale. Adriano Cirella aveva solo 57 anni e lascia moglie e due figli. A breve sarebbe andato in pensione ma il cov ...