Napoli, folla sul lungomare prima della zona arancione (Di sabato 20 febbraio 2021) I locali del lungomare presi d’assalto, il traffico sostenuto, la villa comunale con tante famiglie e bambini in maschera per un ultimo scampolo di Carnevale: scene da ultimo sabato in zona gialla a Napoli dove una folla ordinata – e munita di mascherine – si e’ riversata lungo via Caracciolo e via Partenope per un aperitivo o un pranzo, o solo per fare due passi, prima che da domani la Campania torni in zona arancione. In strada napoletani in larghissima parte, ma non manca qualche turista straniero. Non c’e’ tuttavia la ressa dei giorni scorsi, non quella di martedi’, e nemmeno la fiumana di gente di due settimane fa quando, complice il clima primaverile, furono in tanti a prendere d’assalto il lungomare fino a renderlo invivibile. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 febbraio 2021) I locali delpresi d’assalto, il traffico sostenuto, la villa comunale con tante famiglie e bambini in maschera per un ultimo scampolo di Carnevale: scene da ultimo sabato ingialla adove unaordinata – e munita di mascherine – si e’ riversata lungo via Caracciolo e via Partenope per un aperitivo o un pranzo, o solo per fare due passi,che da domani la Campania torni in. In strada napoletani in larghissima parte, ma non manca qualche turista straniero. Non c’e’ tuttavia la ressa dei giorni scorsi, non quella di martedi’, e nemmeno la fiumana di gente di due settimane fa quando, complice il climaverile, furono in tanti a prendere d’assalto ilfino a renderlo invivibile. ...

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, a Napoli folla sul lungomare video Transenne per limitare accesso - Jasmine19711 : RT @mattinodinapoli: Napoli, ultimo giorno in «giallo» e folla pazzesca: transenne sul lungomare per limitare gli accessi - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Napoli, transenne sul lungomare per troppa folla - SkyTG24 : Covid Napoli, transenne sul lungomare per troppa folla - rep_napoli : Covid: troppa folla a Napoli, transenne sul lungomare [aggiornamento delle 15:07] -