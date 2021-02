Milleproroghe, sei mesi in più per utilizzare il bonus vacanze (Di sabato 20 febbraio 2021) Arrivano sei mesi in pi per utilizzare il bonus vacanze: le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l'emendamento a firma Bonomo (Pd) al decreto Milleproroghe che ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 20 febbraio 2021) Arrivano seiin pi peril: le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l'emendamento a firma Bonomo (Pd) al decretoche ...

