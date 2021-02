Mattarella |   L' Italia è riconoscente verso i medici in prima linea

(Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - "Lagiornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato costituisce una importante occasione per rinnovare la più profonda riconoscenza del Paesetutti coloro che con professionalità e abnegazione si sono trovati, e tuttora si trovano, innel fronteggiare l'emergenza pandemica che, a distanza di poco più di un anno dalla sua comparsa, ancora ci affligge". È il messaggio che Sergiotiene a inviare agli operatori sul campo da circa un anno nella lotta contra la diffusione e per la cura dal Covid 19. "Fin dall'inizio della diffusione del virus, il personale sanitario si è dimostrato all'altezza di una minaccia di così vasta portata, impegnandosi al meglio, con tutti gli strumenti a disposizione, al fine di evitare che ...

