Liga, il Valencia batte il Celta Vigo 2-0: Vallejo e Gameiro segnano nel recupero (Di sabato 20 febbraio 2021) Vittoria al cardiopalmo per il Valencia nella 24^ giornata di Liga spagnola. Al Mestalla la squadra di Javi Garcia ha piegato la resistenza del Celta Vigo con un 2-0 maturato nei minuti di recupero. Al 94? Manu Vallejo ha sbloccato il risultato, poi al 98? c ha pensato Kevin Gameiro a chiudere i conti. E pensare che gli ospiti hanno giocato gran parte del secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Bianco al 64?. Il Celta si è difeso come ha potuto, prima di capitolare a recupero inoltrato. Con questa vittoria il Valencia sale al 12° posto in classifica a quota 27 punti, a meno 2 proprio dal Celta Vigo.

