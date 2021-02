La distanza di un metro non basta, come fronteggiare la variante inglese per il Cnr dopo i primi casi in Sardegna (Di sabato 20 febbraio 2021) (Visited 391 times, 391 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… Presentato il programma della Lista civica ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 20 febbraio 2021) (Visited 391 times, 391 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… Presentato il programma della Lista civica ...

sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - Davjd_S : RT @sole24ore: Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - news_forlicesen : Forlì Auey - Il Covid e il sesso dei romagnoli, ecco perché riescono a tenere il metro di distanza - news_forlicesen : Forlì Auey - Il Covid e il sesso dei romagnoli, ecco perché riescono a tenere il metro di distanza - Davide19663174 : @Maximinelli @mikytooday1 @74Ferlini @Antonio_Caramia Bastano 15 minuti...ah scuola si sta per 5 ore con altre 25… -