Klopp: «Ancelotti migliora qualsiasi squadra» – VIDEO (Di sabato 20 febbraio 2021) Jurgen Klopp ha esaltato le qualità di Carlo Ancelotti Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa prima della partita contro l’Everton ha esaltato le qualità dell’allenatore dei Toffees Carlo Ancelotti. «Negli hanno avuto buone squadre. La maggior parte delle volte sono stati al nostro livello. Un allenatore come Carlo Ancelotti migliora ogni squadra al mondo, prima di lui hanno avuto una buona squadra. Forse c’è la minor differenza tra le due squadre di sempre, non lo so. Secondo la classifica è così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Jurgenha esaltato le qualità di CarloJurgen, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa prima della partita contro l’Everton ha esaltato le qualità dell’allenatore dei Toffees Carlo. «Negli hanno avuto buone squadre. La maggior parte delle volte sono stati al nostro livello. Un allenatore come Carloognial mondo, prima di lui hanno avuto una buona. Forse c’è la minor differenza tra le due squadre di sempre, non lo so. Secondo la classifica è così». Leggi su Calcionews24.com

RobertoGotta : RT @Indiscr15098443: CALCIO - Dedicata a due squadre più o meno in crisi la nuova puntata della rubrica di @RobertoGotta sul calcio inglese… - StefanoOlivari : RT @Indiscr15098443: CALCIO - Dedicata a due squadre più o meno in crisi la nuova puntata della rubrica di @RobertoGotta sul calcio inglese… - Indiscr15098443 : CALCIO - Dedicata a due squadre più o meno in crisi la nuova puntata della rubrica di @RobertoGotta sul calcio ingl… - marinabeccuti : Calcio in Tv: il Toro Primavera su Sportitalia. In Premier Ancelotti sfida Klopp - Torinogranatait : Calcio in Tv: il Toro Primavera su Sportitalia. In Premier Ancelotti sfida Klopp -