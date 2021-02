GF Vip: Dayane Mello e Adua Del Vesco, amicizia al capolinea? La verità (Di sabato 20 febbraio 2021) Nella Casa più spiata d’Italia del GF Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco sembrano essere arrivate ai ferri corti. Quella che un tempo era una bella amicizia, ora sembra essersi trasformata in una difficile convivenza forzata. A scaturire i contrasti sarebbe stata la ‘gelosia’. La modella brasiliana infatti da quanto Adua si è avvicinata ad Andrea Zenga si è allontanata sempre di più. GF Vip news, Adua Del Vesco e Andrea Zenga: una bellissima storia nata all’improvviso Nella Casa del GF Vip, l’inizio della storia d’amore tra Adua Del Vesco con Andrea Zenga ha generato non poco ‘squilibrio’ all’interno della casa. L’attrice siciliana trascorrendo la maggior parte del tempo con Zenga Junior, ha di fatto iniziato a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 20 febbraio 2021) Nella Casa più spiata d’Italia del GF Vip,Delsembrano essere arrivate ai ferri corti. Quella che un tempo era una bella, ora sembra essersi trasformata in una difficile convivenza forzata. A scaturire i contrasti sarebbe stata la ‘gelosia’. La modella brasiliana infatti da quantosi è avvicinata ad Andrea Zenga si è allontanata sempre di più. GF Vip news,Dele Andrea Zenga: una bellissima storia nata all’improvviso Nella Casa del GF Vip, l’inizio della storia d’amore traDelcon Andrea Zenga ha generato non poco ‘squilibrio’ all’interno della casa. L’attrice siciliana trascorrendo la maggior parte del tempo con Zenga Junior, ha di fatto iniziato a ...

