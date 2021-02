Escursionista morto sulle montagne del Sestriere (Di sabato 20 febbraio 2021) Escursionista morto a Sestriere. L’uomo è precipitato per 150 metri a causa di un cedimento di una balaustra. Indagini in corso. Sestriere (TORINO) – Escursionista morto a Sestriere nella giornata di sabato 20 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è precipitata per oltre 150 metri a causa del cedimento di una balaustra a cui era appoggiato. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di capire meglio la dinamica di questo incidente. Nessun’altra persona sembra essere coinvolta in questo incidente. L’incidente L’incidente è avvenuto nella giornata di sabato 20 febbraio. A chiamare i soccorsi è stata una donna che ha assistito alla tragedia. Come raccontato dall’Ansa, il giovane si trovava appoggiato ad una balaustra che, per motivi ancora da ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021). L’uomo è precipitato per 150 metri a causa di un cedimento di una balaustra. Indagini in corso.(TORINO) –nella giornata di sabato 20 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è precipitata per oltre 150 metri a causa del cedimento di una balaustra a cui era appoggiato. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di capire meglio la dinamica di questo incidente. Nessun’altra persona sembra essere coinvolta in questo incidente. L’incidente L’incidente è avvenuto nella giornata di sabato 20 febbraio. A chiamare i soccorsi è stata una donna che ha assistito alla tragedia. Come raccontato dall’Ansa, il giovane si trovava appoggiato ad una balaustra che, per motivi ancora da ...

