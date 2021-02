Cortina 2021, cosa ci aspettiamo dallo slalom femminile di oggi (Di sabato 20 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino – oggi tutti sulla Drusciè A, una nuova osta per gli slalom dei Mondiali. Ricavata da allargamenti e investimenti che saranno la vera legacy di Cortina 2021 anche per i tanti amanti del comprensorio sotto le Tofane, il tracciato è molto tecnico a detta di intenditori come Giorgio Rocca che sarà ancora apripista delle gare. Quale big Fra le favorite per un sigillo fra i pali stretti figurano i soliti grandi nomi: Mikaela Shiffrin non nasconde di aver puntato sulla rassegna iridata, piuttosto che sulla stagione di coppa del Mondo, anche se in classifica di specialità occupa a oggi con solidità la terza piazza: fino a qui non ha sbagliato un colpo portandosi a casa tre medaglie in tre gare, una per colore. «So di avere un’altra chance ... Leggi su gqitalia (Di sabato 20 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino –tutti sulla Drusciè A, una nuova osta per glidei Mondiali. Ricavata da allargamenti e investimenti che saranno la vera legacy dianche per i tanti amanti del comprensorio sotto le Tofane, il tracciato è molto tecnico a detta di intenditori come Giorgio Rocca che sarà ancora apripista delle gare. Quale big Fra le favorite per un sigillo fra i pali stretti figurano i soliti grandi nomi: Mikaela Shiffrin non nasconde di aver puntato sulla rassegna iridata, piuttosto che sulla stagione di coppa del Mondo, anche se in classifica di specialità occupa acon solidità la terza piazza: fino a qui non ha sbagliato un colpo portandosi a casa tre medaglie in tre gare, una per colore. «So di avere un’altra chance ...

Eurosport_IT : No, non è un sogno: LUCA DE ALIPRANDINI È ARGENTO MONDIALE! ?????? @dealiprandini #EurosportSCI | #Cortina2021 - Eurosport_IT : La strada del lavoro è sempre quella giusta. Grande, @dealiprandini ???????? ?? - Corriere : Chi è De Aliprandini: la forza mentale, la fidanzata Michelle (oro olimpico), l’arte da... - AlbaRoni8 : RT @LaStampa: Per Marta relax casalingo dopo il trionfo mondiale di Cortina - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Mondiali di #Cortina, #Bassino non si accontenta: “Bellissimo quest’oro nel parallelo, ma adesso voglio quello in gigante… -