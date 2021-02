Benedict Cumberbatch protagonista dell’adattamento de I 39 Scalini (Di sabato 20 febbraio 2021) I 39 Scalini romanzo adattato da Hitchock diventa una serie tv con Benedict Cumberbatch Benedict Cumberbatch sarà il protagonista di The 39 Steps una limited series prodotta da Anonymous Content e ancora senza un network o piattaforma di riferimento, adattamento del romanzo di John Buchan I 39 Gradini come è conosciuto in Italia già portato al cinema da Alfred Hitchcock con il titolo anche de Il Club dei 39. Il progetto limited serie è realizzato da Mark L. Smith sceneggiatore di The Revenant e diretto da Edward Berger, regista e produttore di Patrick Melrose sempre con Cumberbatch, e recentemente di Your Honor (dal 24 febbraio su Sky). Assemblato il team creativo Anonymous Content sta già sottoponendo il progetto a network e piattaforme aspettando l’offerta ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 20 febbraio 2021) I 39romanzo adattato da Hitchock diventa una serie tv consarà ildi The 39 Steps una limited series prodotta da Anonymous Content e ancora senza un network o piattaforma di riferimento, adattamento del romanzo di John Buchan I 39 Gradini come è conosciuto in Italia già portato al cinema da Alfred Hitchcock con il titolo anche de Il Club dei 39. Il progetto limited serie è realizzato da Mark L. Smith sceneggiatore di The Revenant e diretto da Edward Berger, regista e produttore di Patrick Melrose sempre con, e recentemente di Your Honor (dal 24 febbraio su Sky). Assemblato il team creativo Anonymous Content sta già sottoponendo il progetto a network e piattaforme aspettando l’offerta ...

