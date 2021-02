Bello di papà opera teatrale in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 20 febbraio 2021)diè una commedia molto attuale sebbene proposta nella versione di un sessantennio fa. La storia fu infatti portata in scena la prima volta nel 1957 al Teatro Manzoni di Milano. La trama di “di” è tuuta da ridere. Il protagonista della storia è un padre, il conte Gondrano Gennaro Battiferro D’Aniello, che non ha da anni la moglie e che nutre un morboso amore per il figlio Emanuele al quale ha dedicato la sua esistenza. Stanco della gelosia paterna, Emanuele si ribella al padre decidendo di partire con la ragazza che ama. Decisione questa che manda il conte in tilt, il quale inizia a circrsi di bambini e di ragazzi per rivivere e ricreare intorno a sé le varie età del figlio. Il conte inizia così a rivolgere tutto l’amore che ha nel cuore nei giovani orfani, finché un ...