A grande richiesta – Minaccia bionda: anticipazioni, ospiti e scaletta (Di sabato 20 febbraio 2021) Questa sera, sabato 20 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di A grande richiesta dal titolo “Minaccia bionda”. Si tratta del secondo appuntamento di un ciclo di eventi composto da cinque prime serate dedicate alle canzoni e agli artisti più amati del mondo dello spettacolo. Ognuna delle cinque serate ha un titolo e si occupa di un gruppo di canzoni o di un artista in particolare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Il secondo appuntamento di “A grande richiesta” si intitola “Minaccia bionda”. A condurre questa seconda puntata ci sarà Flavio Insinna. Un omaggio a una delle più grandi protagoniste della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in ... Leggi su tpi (Di sabato 20 febbraio 2021) Questa sera, sabato 20 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Adal titolo “”. Si tratta del secondo appuntamento di un ciclo di eventi composto da cinque prime serate dedicate alle canzoni e agli artisti più amati del mondo dello spettacolo. Ognuna delle cinque serate ha un titolo e si occupa di un gruppo di canzoni o di un artista in particolare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Il secondo appuntamento di “A” si intitola “”. A condurre questa seconda puntata ci sarà Flavio Insinna. Un omaggio a una delle più grandi protagoniste della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in ...

Internazionale : A grande richiesta. Mario Draghi visto dalla stampa straniera. La nuova copertina di internazionale, foto di Matteo… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 20 FEBBRAIO 2021: UN SABATO SERA TRA A GRANDE RICHIESTA, C'È POSTA PER TE E EDEN - Susanna05662273 : RT @Raiofficialnews: “Una straordinaria interprete, una ribelle, un’indiscutibile icona di stile”. Il secondo appuntamento con #AGrandeRich… - idea_liberale : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 20 FEBBRAIO 2021: UN SABATO SERA TRA A GRANDE RICHIESTA, C'È POSTA PER TE E EDEN - infoitcultura : A grande richiesta: ipotesi per una serata con Ornella Vanoni su Rai1 -