Zone rosse: “Non credo che serva oggi un lockdown, ma chiusure ‘stop&go’” afferma Sileri (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo i canti dai balconi della prima ondata, ed i ‘vertiginosi’ Dpcm della seconda, virologi a parte, il suo volto è stata per eccellenza la ‘rappresentanza’ mediatica del precedente governo. Dalle radio alla tv, passando per carta stampata, non è passato giorno senza anche un minimo momento di PierPaolo Sileri. L’ex viceministro della Salute – in odor di riconferma – ha il merito di aver sempre tentato di gestire al meglio la situazione, specie quando i continui stop iniziavano a far montare la protesta come il vento sulle ceneri. Più volte infatti lo abbiamo sentito replicare ai giornalisti “io la vedo diversamente”, oppure: “Se dipendesse da me…”. Sileri: “Non credo al lockdown ma a chiusure con la procedura di ‘stop&go'” Ed oggi, intervenendo alla giornata celebrativa che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo i canti dai balconi della prima ondata, ed i ‘vertiginosi’ Dpcm della seconda, virologi a parte, il suo volto è stata per eccellenza la ‘rappresentanza’ mediatica del precedente governo. Dalle radio alla tv, passando per carta stampata, non è passato giorno senza anche un minimo momento di PierPaolo. L’ex viceministro della Salute – in odor di riconferma – ha il merito di aver sempre tentato di gestire al meglio la situazione, specie quando i continui stop iniziavano a far montare la protesta come il vento sulle ceneri. Più volte infatti lo abbiamo sentito replicare ai giornalisti “io la vedo diversamente”, oppure: “Se dipendesse da me…”.: “Nonalma acon la procedura di ‘stop&go'” Ed, intervenendo alla giornata celebrativa che ...

