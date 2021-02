Tennis: anche Zverev e Murray wild card a Rotterdam dopo Sinner e Nishikori (Di venerdì 19 febbraio 2021) Continua il valzer delle wild card nei tornei delle prossime settimane, ed è in particolare l’ATP 500 di Rotterdam che le vede avanzare incessantemente. Il torneo olandese, diretto dall’ex vincitore di Wimbledon Richard Krajicek, schiererà al via un campo partenti che, se non è quello di un Masters 1000, ci si avvicina davvero parecchio. dopo i due inviti già note per Jannik Sinner e per il giapponese Kei Nishikori, arrivano anche quelle per il tedesco Alexander Zverev, che arriva dai quarti di finale degli Australian Open, e per il britannico Andy Murray, che sempre tramite wild card sarà di scena tra pochi giorni a Montpellier (altro torneo frequentato da Sinner, stavolta per ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Continua il valzer dellenei tornei delle prossime settimane, ed è in particolare l’ATP 500 diche le vede avanzare incessantemente. Il torneo olandese, diretto dall’ex vincitore di Wimbledon Richard Krajicek, schiererà al via un campo partenti che, se non è quello di un Masters 1000, ci si avvicina davvero parecchio.i due inviti già note per Jannike per il giapponese Kei, arrivanoquelle per il tedesco Alexander, che arriva dai quarti di finale degli Australian Open, e per il britannico Andy, che sempre tramitesarà di scena tra pochi giorni a Montpellier (altro torneo frequentato da, stavolta per ...

