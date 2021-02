Ristori 5 per 32 miliardi nella prima manovra targata Draghi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una vera e propria manovra aggiuntiva da 32 miliardi per affrontare le emergenze economiche dovute all’epidemia da coronavirus in Italia. Allo studio del governo di Mario Draghi appena insediato c’è infatti il testo del decreto legge Ristori 5, che nella pratica rappresenta uno scostamento di bilancio. Al centro del provvedimento, oltre all’integrazione degli aiuti a imprese e famiglie, anche il rifinanziamento della cassa integrazione e degli effetti del blocco dei licenziamenti. ”Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori”, assicura Draghi. ”Ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche”, aggiunge subito dopo. Alcune ”dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una vera e propriaaggiuntiva da 32per affrontare le emergenze economiche dovute all’epidemia da coronavirus in Italia. Allo studio del governo di Marioappena insediato c’è infatti il testo del decreto legge5, chepratica rappresenta uno scostamento di bilancio. Al centro del provvedimento, oltre all’integrazione degli aiuti a imprese e famiglie, anche il rifinanziamento della cassa integrazione e degli effetti del blocco dei licenziamenti. ”Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori”, assicura. ”Ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche”, aggiunge subito dopo. Alcune ”dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Ristori per Turismo: orizzonte nuovo, industria strategica ...per definire, insieme agli stakeholder, un piano strategico e di rilancio dopo l'emergenza pandemia. Nel piano, tra le misure a breve termine, devono a nostro avviso essere inseriti ristori mirati ...

Salini vs Klaus Davi: scontro su chiusure/ "Dici menate, bisogna dare i veri ristori" E ancora Salini: "La regione per cui il governo ha sbagliato non è solo perchè ha informato quattro ... Visto che quelli che abbiamo chiamato 'ristori' non aiutano nessuno, non sei autorizzato a fare la ...

