Prada Cup | Max Sirena punge Ben Ainslie | “Perché sono ansiosi di allenarsi e non di gareggiare?”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Luna Rossa si appresta a tornare in mare per affrontare Ineos Uk nella Finale dellaCup. L’equipaggio italiano conduce la serie conclusiva per 4-0 contro i britannici: servono altri tre successi per chiudere i conti, alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel match race che assegnerà la America’s Cup. James Spithill e compagni hanno dominato nell’ultimo weekend, vincendo le quattro regate disputate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda): grande personalità, tecnica sopraffina, tattica eccezionale e poker rifilato alla flotta sponsorizzata dal colosso della chimica. TeamPirelli sa che non è ancora finita, che bisogna mantenere la calma e che non bisogna distrarsi: sarebbe un errore troppo grave sottovalutare un avversario come Ben, quattro volte Campione Olimpico e ...