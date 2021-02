Osimhen dopo l’intervista del fratello | “Non è la mia opinione | amo il Napoli”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Victorha affidato alle story di Instagram il suo commentorilasciata da suoin cui accusava ildi coinvolgerlo poco nel proprio gioco. Vorrei che fosse chiaro che chiedere un’calcistica ad un mio parente non è come chiederla a me direttamente. Amo, la società, l’allenatore e la squadra. Amo soprattutto i miei compagni e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli ancora di più. Questa è la mia posizione ufficiale e chiedo che sia rispettata. Nessuno è il mio portavoce o qualsiasi altra cosa. L'articolo ilsta.

Napoli . Una buona notizia dopo la surreale marcia di avvicinamento all' andata dei sedicesimi di finale di Europa League , che ... là davanti non resta che contare solo su Politano , Osimhen e Insigne . Victor Osimhen su Instagram: "Spero di poter migliorare ancora per aiutare la squadra. Non ho alcun portavoce" ... Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha risposto ai numerosi messaggi che gli sono arrivati riguardo le ultime vicende che lo vedono al centro.