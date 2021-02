Operaio cade da cestello e muore, Cgil: “Strage che continua da anni” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Quanto accaduto a Carinaro è l’ennesima impietosa dimostrazione di quanto ci sia bisogno nel Casertano di una maggiore e reale attenzione ai temi della sicurezza sul lavoro, anche e soprattutto nel settore dell’edilizia, tra i più colpiti da quella che è ormai una vera e propria Strage che continua da anni”. È quanto dichiarano Matteo Coppola, Segretario Generale Cgil Caserta, e Irene Velotti, Segretaria Generale Fillea-Cgil, che intervengono sull’infortunio costato la vita al 56enne Biagio Mornile, che è caduto dal cestello in cui lavorava, a quasi quindici metri di altezza. “Biagio Mornile – ricordano i due sindacalisti – era un marito, un padre, un lavoratore, un nostro iscritto che non potrà tornare dalla moglie e dai suoi tre figli. Si trovava a più di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Quanto accaduto a Carinaro è l’ennesima impietosa dimostrazione di quanto ci sia bisogno nel Casertano di una maggiore e reale attenzione ai temi della sicurezza sul lavoro, anche e soprattutto nel settore dell’edilizia, tra i più colpiti da quella che è ormai una vera e propriacheda”. È quanto dichiarano Matteo Coppola, Segretario GeneraleCaserta, e Irene Velotti, Segretaria Generale Fillea-, che intervengono sull’infortunio costato la vita al 56enne Biagio Mornile, che è caduto dalin cui lavorava, a quasi quindici metri di altezza. “Biagio Mornile – ricordano i due sindacalisti – era un marito, un padre, un lavoratore, un nostro iscritto che non potrà tornare dalla moglie e dai suoi tre figli. Si trovava a più di ...

