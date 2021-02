Maria De Filippi: «Sanremo senza pubblico non si capisce perché, non mi pare che in Rai non ci siano trasmissioni con il pubblico» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Maria De Filippi Sul Festival di Sanremo 2021 che si svolgerà senza la presenza del pubblico dice la sua anche Maria De Filippi, che nel 2017 era sul palco del Teatro Ariston al fianco di Carlo Conti. La conduttrice si mostra particolarmente sorpresa per la drastica decisione di “svuotare” platea e galleria in occasione della kermesse: “Dal punto di vista dello spettacolo, fare Sanremo con il pubblico distanziato o pubblico di figuranti non si capisce perché no, anche perché non mi pare che in Rai non ci siano trasmissioni con il ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 febbraio 2021)DeSul Festival di2021 che si svolgeràla predeldice la sua ancheDe, che nel 2017 era sul palco del Teatro Ariston al fianco di Carlo Conti. La conduttrice si mostra particolarmente sorpresa per la drastica decisione di “svuotare” platea e galleria in occasione della kermesse: “Dal punto di vista dello spettacolo, farecon ildistanziato odi figuranti non sino, anchenon miche in Rai non cicon il ...

