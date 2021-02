M5s, fra manovre e veleni monta la rabbia fra i governisti: «Per le espulsioni di Crimi sui sottosegretari sarà una disfatta» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Movimento 5 stelle vive le ore di attesa che portano alla diretta Instagram di Alessandro Di Battista – sabato 20 febbraio alle 18 – come il countdown di una bomba a orologeria. Una sua parola, in un senso o nell’altro, potrebbe indirizzare le scelte di decine di parlamentari e migliaia di attivisti che su ogni mezzo, dai social alla stampa, stanno appoggiando la decisione di lasciare il Movimento fatta dal pasionario grillino. Nonostante ciò Di Battista, almeno fino a questo momento, evita ogni coinvolgimento nelle dinamiche che riguardano il Movimento: «Non faccio scissioni né fondo partiti – afferma -. Io mi sono fatto da parte». Mentre Vito Crimi proclama espulsioni che poi vengono smentite dagli stessi probiviri dei 5 stelle, il malcontento non monta solo tra i senatori e i deputati che hanno votato “no” al governo Draghi, ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Movimento 5 stelle vive le ore di attesa che portano alla diretta Instagram di Alessandro Di Battista – sabato 20 febbraio alle 18 – come il countdown di una bomba a orologeria. Una sua parola, in un senso o nell’altro, potrebbe indirizzare le scelte di decine di parlamentari e migliaia di attivisti che su ogni mezzo, dai social alla stampa, stanno appoggiando la decisione di lasciare il Movimento fatta dal pasionario grillino. Nonostante ciò Di Battista, almeno fino a questo momento, evita ogni coinvolgimento nelle dinamiche che riguardano il Movimento: «Non faccio scissioni né fondo partiti – afferma -. Io mi sono fatto da parte». Mentre Vitoproclamache poi vengono smentite dagli stessi probiviri dei 5 stelle, il malcontento nonsolo tra i senatori e i deputati che hanno votato “no” al governo Draghi, ...

Tatarella : Gli effetti della mossa di @matteorenzi sul M5S sono strepitosi. Dal Vaffa a tutto al vaffa fra loro. Quasi un vacc… - Anto202016 : RT @dantegiumanini: Certo che da quando sono in parlamento , fra dentro e fuori , hanno fatto un bel casino Un progetto politico finito ma… - dantegiumanini : Certo che da quando sono in parlamento , fra dentro e fuori , hanno fatto un bel casino Un progetto politico finit… - EnricoVI2 : @spinax64 Fra poco saranno di più quelli del gruppo misto che quelli nel M5S.. Vediamo fino a che punto arriva que… - ITestini : RT @ToniSonia: @Nico01042014 io sono fra questi e sono qui a risponderti: nel primo caso il M5S era in maggioranza e si doveva confrontare… -