L'effetto Draghi c'è ma occhio ad investire con i Btp (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'effetto Draghi si fa sentire sui mercati obbligazionari: dal giorno del conferimento dell'incarico per la formazione del nuovo governo all'ex presidente della Bce lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi ha imboccato una parabola discendente, tanto che per gli analisti di Morgan Stanley potrebbe arrivare addirittura a 55 punti nel secondo trimestre. "L'autorità, la stabilità e la competenza del governo guidato da Draghi sono importanti fattori positivi, che rafforzano la convinzione di un utilizzo efficace del Recovery Fund da parte dell'Italia. Il potenziale di rialzo si basa sulla possibilità di una maggiore crescita tendenziale italiana e sulla riforma fiscale". Per questi motivi Morgan Stanley invita gli investitori ad "acquistare azioni italiane, in particolare banche, e obbligazioni".

