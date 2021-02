Inciviltà e assenza controlli | l’ingorgo di Piazza San Francesco

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Parcheggio selvaggio inSan. Nel tardo pomeriggio di venerdì, già dalle ore 17, la piazzola riservata ai bus ed ai taxi era occupata dalle auto in sosta vietata. Assenti i, le auto risultavano parcheggiate in maniera non regolare anche sul lato opposto, laddove l’unico stallo esistente è riservato alle auto dei portatori di handicap. Il risultato è… l’imbuto con i bus costretti a far scendere e salire le persone occupando la corsia e, dietro, macchine in fila impossibilitate a sorpassare a causa delle auto impropriamente parcheggiate sull’altro lato. Il traffico, già sostenuto, ne ha risentito: lunghe code fino a via Pio XI e fin sul Carmine. Sarebbe opportuna, in quella fascia oraria, la presenza in loco di una pattuglia di Polizia Municipale. L'articolo ...