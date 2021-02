I pronostici di Serie A, 23ª giornata: i consigli di CalcioWeb, 3 punti per Juventus e Fiorentina (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si torna subito in campo per la 23ª giornata del campionato di Serie A, il massimo campionato italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con due anticipi, nel primo match in campo la Fiorentina contro lo Spezia, poi il fondamentale scontro salvezza tra Cagliari e Torino. La Lazio chiamata a riscattarsi contro la Sampdoria, match casalinghi per Genoa e Sassuolo contro Verona e Bologna. Nel lunch match di domenica Parma-Udinese, poi il derby tra Milan e Inter. Chiudono Atalanta-Napoli e Benevento-Roma, lunedì la Juventus contro il Crotone. Galeone punge Pirlo: “maestro di harakiri, ha 17 punti meno di Allegri” I pronostici di Serie A, 23ª ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si torna subito in campo per la 23ªdel campionato diA, il massimo campionato italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con due anticipi, nel primo match in campo lacontro lo Spezia, poi il fondamentale scontro salvezza tra Cagliari e Torino. La Lazio chiamata a riscattarsi contro la Sampdoria, match casalinghi per Genoa e Sassuolo contro Verona e Bologna. Nel lunch match di domenica Parma-Udinese, poi il derby tra Milan e Inter. Chiudono Atalanta-Napoli e Benevento-Roma, lunedì lacontro il Crotone. Galeone punge Pirlo: “maestro di harakiri, ha 17meno di Allegri” IdiA, 23ª ...

infobetting : Genoa-Verona (20 febbraio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - ilveggente_it : Ben due anticipi in Serie A: Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino - Fantacalciok : Pronostici del 20 febbraio 2020: gli anticipi di Serie A e la Serie B - Calciodiretta24 : Pronostici del 20 febbraio 2020: gli anticipi di Serie A e la Serie B - SEBASTIENRSL : ?? PRONOSTICI SERIE A 23A GIORNATA Per non perderti tutti i pronostici dei Top Campionati, Risultati Esatti e Sist… -