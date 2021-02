Grande Fratello Vip: la spiegazione di Alfonso Signorini sulla sospensione del televoto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella giornata di ieri il Grande Fratello Vip ha bloccato momentaneamente il televoto che vedeva a rischio eliminazione Stefania Orlando e Giulia Salemi a causa di un problema tecnico non meglio specificato. Qualche ora fa è stato possibile tornare ad inoltrare i voti, ma sono rimasti ancora dei motivi di confusione: secondo quello che circola su Twitter, una moltitudine di utenti si è ritrovata con la possibilità di votare nuovamente, nonostante lo avesse già fatto. Da qui è sorto il sospetto che tutti i voti precedentemente inviati potrebbero essere stati azzerati. Ad inizio puntata, Alfonso Signorini ha chiarito le nubi delle incognite che si sono addensate attorno a questo tanto discusso televoto: “Allora, ho una precisazione molto importante da farvi che riguarda il ... Leggi su trendit (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella giornata di ieri ilVip ha bloccato momentaneamente ilche vedeva a rischio eliminazione Stefania Orlando e Giulia Salemi a causa di un problema tecnico non meglio specificato. Qualche ora fa è stato possibile tornare ad inoltrare i voti, ma sono rimasti ancora dei motivi di confusione: secondo quello che circola su Twitter, una moltitudine di utenti si è ritrovata con la possibilità di votare nuovamente, nonostante lo avesse già fatto. Da qui è sorto il sospetto che tutti i voti precedentemente inviati potrebbero essere stati azzerati. Ad inizio puntata,ha chiarito le nubi delle incognite che si sono addensate attorno a questo tanto discusso: “Allora, ho una precisazione molto importante da farvi che riguarda il ...

