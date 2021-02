Governo: 16 deputati M5s votano contro la fiducia, 11 non votano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono in tutto 16 i deputati M5s che alla Camera hanno votato contro la fiducia al Governo Draghi. E’ quanto risulta dai tabulati della votazione. Sono in tutto 12 i pentastellati che non hanno partecipato... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono in tutto 16 iM5s che alla Camera hanno votatolaalDraghi. E’ quanto risulta dai tabulati della votazione. Sono in tutto 12 i pentastellati che non hanno partecipato...

