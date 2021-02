Fiorentina | Vlahovic | “Devo molto a Prandelli”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “è arrivato in un momento in cui ero giù di morale. Mi ha dato fiducia e gli, non so descrivere a parole la mia riconoscenza. Quando c’è una persona che crede in te, è più facile esprimersi al meglio”. Queste le belle parole spese da Dusannei confronti del tecnico dellaCesare. Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante – autore di un gol e un assist – non nasconde l’entusiasmo per la vittoria per 3-0 sullo Spezia: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera – ha detto – Conoscevamo il valore di questa partita e abbiamo dato il massimo per portare a casa i tre punti. Voglio ringraziare i miei compagni e il mister per questa vittoria. Ora sarà importante trovare continuità. Dobbiamo stringere i denti, contro l’Udinese sarà tosta e ...