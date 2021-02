Fiorentina-Spezia 3-0 | Prandelli | “Ci serviva una vittoria così”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Ciunacontro una squadra in forma e capace nella costruzione di gioco. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e stavolta abbiamo indovinato le sostituzioni”.Cesareha commentato ladella suaper 3-0 sulloal Franchi. Nell’anticipo del venerdì i viola salgono a quota venticinque punti in classifica grazie alle reti di Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric, gli ultimi due subentrati nella ripresa: “Hanno cambiato la partita – ha detto il tecnico viola ai microfoni di Sky Sport – Sono stati bravi in entrambe le fasi e la squadra ha mostrato più convinzione nelle ripartenze con l’obiettivo di fare gol”. Ora lacerca continuità e punta l’Udinese nello scontro diretto ...

acffiorentina : ? | 90’+5 Triplice fischio di Calvarese, al Franchi finisce 3-0 Fiorentina ?? Spezia 3??-0?? #ForzaViola ??… - EnricoDon3 : @ruiu19 @fabioco93516738 Diciamo che so imprese pressoché impossibili entrambe, questo Milan sta sprofondando. Anch… - sportli26181512 : Fiorentina, Prandelli: 'Abbiamo indovinato i cambi. A Vlahovic serve serenità interiore': Al termine del 3-0 sullo… - GianniVaretto : RT @SkySport: Commisso dopo Fiorentina-Spezia: 'Vittoria importantissima, ora troviamo continuità' - dAC196810 : @EnricoDon3 La fiorentina ha battuto 3 0 Juve e La Spezia. Ergo la Juve è allo stesso livello dei liguri -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Spezia

Vincenzo Italiano, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la: le sue ...Commenta per primo Rocco Commisso , presidente della, ha commentato la vittoria dei suoi contro lo: 'Una vittoria importantissima, per la classifica e per il morale. Un primo tempo molto combattuto poi nel secondo tempo siamo partiti ...Firenze, 19 febbraio 2021 - "Ci serviva una vittoria così contro una squadra in forma e capace nella costruzione di gioco. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e stavolta abbiamo indovinato le sost ...Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così ai canali ufficiali della Fiorentina nel post partita: "Una vittoria importante, nel primo tempo ...