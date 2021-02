Covid, Giani: “In questo momento non prevedo zone rosse in Toscana” (Di venerdì 19 febbraio 2021) FIRENZE – “Dove vediamo qualche focolaio interveniamo coi tamponi, se individuiamo un problema reale allora facciamo zone rosse, ma in questo momento non ne ho previste“. Lo spiega il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando dell’emergenza Coronavirus a Tagadà su La 7. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) FIRENZE – “Dove vediamo qualche focolaio interveniamo coi tamponi, se individuiamo un problema reale allora facciamo zone rosse, ma in questo momento non ne ho previste“. Lo spiega il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando dell’emergenza Coronavirus a Tagadà su La 7.

