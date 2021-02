Claudio Bisio preoccupa i fan | sta male | ecco le sue parole

(Di venerdì 19 febbraio 2021)positivo al Covid, l’attore ha dato la notizia tramite social, cerchiamo di capire come sta oggi e quali sono i suoi sintomi. foto facebookE’ successo tutto da poche ore, il conduttore e attore ha annunciato tramite delle storie di Instagram di essere positivo al Covid facendore tutti i suoi fan che lo seguono da anni. La sua voce è bassa e provata dalla forte tosse che come lui stesso ammette lo sta torturando da diversi giorni: “da qualche giorno sono positivo al Covid: niente di grave, penso e spero. Non ho febbre, ho solo una tosse fastidiosa ogni tanto, un po’ di voce abbassata come sentite. Ma sto bene. Sto lottando” queste alcune delle sue. Un momento davvero duro per l’attore che si trova nella stessa situazione di molti personaggi del mondo dello spettacolo e ...

rtl1025 : ?? Claudio #Bisio è risultato positivo al #Covid_19. 'Niente di grave, ho solo un po' di tosse fastidiosa, ma sto be… - repubblica : Claudio Bisio positivo al Covid salta l'incontro stampa per la sua serie 'Tutta colpa di Freud' - repubblica : Claudio Bisio sui social: 'Da qualche giorno sono positivo al Covid' - TweetNotizie : Claudio Bisio positivo al Covid: 'Sto bene'' - LelloConso : RT @fanpage: Claudio Bisio è positivo al #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Bisio

ROMA " "Da qualche giorno sono positivo al Covid. Niente di grave, ho solo un pò di tosse fastidiosa, ma sto bene". Lo dicein una storia postata su Instagram. "Dovevo essere a Roma " aggiunge " a presentare un progetto di una serie tv ('Tutta colpa di Freud', ndr), ma non ce la farò. Saluto colleghi e ...è risultato positivo al Coronavirus . Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni è stato lo stesso attore, attualmente in quarantena domiciliare.positivo al Covid Con un ...Sulla scia delle molte assonanze con il film del 2014, seppur qui adattate per restituire la giusta autonomia al nuovo progetto seriale, prende così via Tutta colpa di Freud – la serie, permettendo al ...“Da qualche giorno sono positivo al Covid. Niente di grave, penso. E spero. Non ho febbre, ho solo una tosse fastidiosa ogni tanto, un po’ di voce abbassata come sentite. Ma sto bene. Sto lottando”. C ...