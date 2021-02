Barba: «Inzaghi è un martello. Roma? Non commetteremo gli errori dell’andata» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Federico Barba, difensore del Benevento, ha parlato a ForzaRoma.info in vista del match di domenica sera contro la Roma Federico Barba, difensore del Benevento, ha parlato a ForzaRoma.info in vista del match di domenica sera contro la Roma. Roma – «Sappiamo cosa non dobbiamo fare, siamo consapevoli della forza della Roma ma da quella partita dell’andata siamo cambiati tanto. Ci aspettiamo una partita difficilissima e noi dovremo dare il massimo. Mentalmente non potremo concedere nulla agli avversari». OBIETTIVO – «Al momento l’obiettivo è soltanto uno ed è quello di conquistare la salvezza il prima possibile. Non c’è domani. Pensiamo soltanto a questo». FLORENZI – «Sono dinamiche personali di Alessandro, scelte che ha fatto e che vanno ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Federico, difensore del Benevento, ha parlato a Forza.info in vista del match di domenica sera contro laFederico, difensore del Benevento, ha parlato a Forza.info in vista del match di domenica sera contro la– «Sappiamo cosa non dobbiamo fare, siamo consapevoli della forza dellama da quella partitasiamo cambiati tanto. Ci aspettiamo una partita difficilissima e noi dovremo dare il massimo. Mentalmente non potremo concedere nulla agli avversari». OBIETTIVO – «Al momento l’obiettivo è soltanto uno ed è quello di conquistare la salvezza il prima possibile. Non c’è domani. Pensiamo soltanto a questo». FLORENZI – «Sono dinamiche personali di Alessandro, scelte che ha fatto e che vanno ...

