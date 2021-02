Atletica | Elena Vallortigara | “A volte bisognerebbe fermarsi per evitare gli infortuni”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con Athletics2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo dell’. Ospite in trasmissione. La specialista di salto in alto racconta il suo attuale impegno nel ritorno alle gare: “Mi sto allenando ad Ancona, in condizioni migliori rispetto a Siena, dove non avevamo nulla di coperto. Ho iniziato a gareggiare, ma non è andata come speravamo. Un problema al bicipite ha un po’ condizionato la mia gara”. Duro lavoro in ottica Giochi Olimpici: “A Tokyo non voglio solo partecipare, voglio arrivarci ed essere protagonista. Mi accorgo della maturazione che ho avuto, il mio obiettivo è arrivare alle Olimpiadi in crescita e arrivare lì con una maturità, nell’affrontare le situazioni nel modo giusto, maggiore. Ho avuto diversidurante la ...